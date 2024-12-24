CHP lideri Özel'den asgari ücret ve emekli maaş zammı talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, Balıkesir'de meydana gelen patlama, emekli maaş zammı ve asgari ücret görüşmeleri gibi gündemin önemli başlıklarına dair düşüncelerini paylaştı.

Balıkesir'de fabrikadaki patlama: Sorumluları açığa çıkana kadar da takip edeceğiz

Balıkesir’de bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin konuşan Özel, 22 yılda iş kazalarında 34 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “İş cinayetleri azalmıyor. Sorumluları açığa çıkana kadar da takip edeceğiz. Maalesef Türkiye'de böyle acılar yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. 2 aydır yönetiyor olsanız kimse sizi sorumlu tutmaz. Böyle olaylar oluyor, taziye mesajları yayınlıyoruz ve komisyonlar kuruyoruz. Sonra dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Bu iktidara bir şey yaptırmak mümkün değil. 'Önce iş güvenliği duvarda asılı bir tabela sadece, önce patronun karı geliyor bu ülkede” diye konuştu.

Suriye'deki gelişmeler: Herkes memleketine dönecek

Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Özel, sığınmacıların tamamının geri gönderilmesi için Türkiye’nin harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Özel, “Erdoğan’ın 'Kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını reddediyoruz. Onlar senin başının üzerinde değil, Türkiye’deki vatandaşların işinin, aşının üzerinde oturuyor. Dünya para vermeye hazır, Avrupa iş birliğine hazır. Herkes memleketine dönecek. Senin deyiminle söylüyorum, 'bizim yoksulumuz bize yeter', nokta.”

Ahmet Özer'in tutukluluğu

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili iddianamenin henüz hazırlanmadığını belirten Özel, “Önce hukuksuz gözaltı, sonra gizli tanık... İkisi de fos çıkınca biliyorsunuz ki orada 'kahraman' bir savcı var. Bizim 'seyyar giyotin' ona baskı yapıyormuş. Savcıya 'yaz iddianameyi' deyince savcı, 'gel bu delillerle sen yaz' demiş. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadarki tüm telefon kayıtlarını istemişler. Geçmişte suçu olan bazılarını bulup Ahmet Özer bunlarla ilişki halinde deyip üzerine gidiyorlar. İddianameyi yazmayan arkadaş doğru yapıyor. Seyyar giyotin gelsin kendisi yazsın iddianameyi” diye konuştu.

"Emekliye bir asgari ücret"

2025 yılında asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiği çağrısını yineleyen Özel, emeklilere de en az bir asgari ücret verilmesi gerektiğini söyledi.

"Fettah Tamince hesap verecek"

Staj yaptığı otelde ölü bulunan Burak Oğraş’ı da hatırlatan Özel, “Otel sahibi Fettah Tamince er ya da geç hesap verecek’ dedi.

Özel, şunları söyledi:

“Burak Oğraş, kendisi öğrenci Antalya'daki otele staj için gidiyor. Girdiği otel belli. Orada ne gördüyse onu görmesi hayatına mal oluyor. Otelin eski havuzunun içinde cesedi bulunuyor. Olay yerine gelen savcı 'intihar' yazmak aklıma gelmedi diyor. Adli tıp 'kasten öldürme' diyor. kırık, darp var. Gözaltı bekleniyor. Oluyor. İntihar deyip dosyayı kapatıyorlar. Acılı babaya otelin gerçek sahibi 1 milyon TL teklif ediyor olay kapansın diye. Baba 'oğlumun cenazesi satılık değil' diyerek onları kovuyor. Çalmadığı kapı kalmamış. Otelin adı RİXOS. Sahibi Fettah Tamince. Tamince şimdi Erdoğan'ın uçağında. Şimdilik 2 şüpheli için yakalama kararı çıktı. Onlar sorgulanacak. Para teklif eden o günlerde FETÖ'nün 1 numaralı sermayecileri olduğu bilinen Tamince er ya da geç çıkacak yaptıklarının hesabını mahkeme önünde verecek. 16 yaşında bir çocuğu bir şey gördü diye öldüreceksiniz. Sonra da bu işin üstünü örteceksiniz.”