CHP ve AK Parti'de süreç sona erdi: İşte aday olmayan önemli isimler

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken partilerde de milletvekiliği adaylıkları için çalışmalar sürüyor.

AK Parti'de milletvekilliği için başvuru yapan aday adayı sayısı 6 bin 25 olduğu açıklandı. Kadın aday adayı sayısı ise 1176 oldu.

Partide, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Mahir Ünal, Taner Yıldız, Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ ve Mehdi Eker'in adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi.

Bakanların büyükşehirlerden ve depremden etkilenen illerden milletvekili adayı olacağı açıklanmıştı.

CHP'de çok sayıda önemli isim aday olmadı

3 bin 500'e yakın başvurunun yapıldığı CHP'de, bazı önemli isimlerin aday adayı olmadığı görüldü.

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç o isimler arasında.

Özkoç, dün yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki yürüyüşümüzde inşallah Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede buluşuruz. Milletvekili adayı olmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.