CHP’li Başevirgen güncellenmeyen doğum yardımlarına dikkat çekti: Aileler 300 TL’ye mahkum ediliyor

ANKARA ( EKONOMİ ) - 300 liralık doğum yardımının güncel enflasyona göre 2 bin 650 lira olması gerektiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Ebeveynler 2015 yılında 300 liralık doğum yardımıyla o yılda adet fiyatı 45 kuruş olan bebek bezinden 666 adet alabiliyorken, bugün adet fiyatı 6 liraya kadar yükselen bezden doğum yardımıyla sadece 50 tane alabiliyor. Yani iktidar 9 yılda bebeklerin 616 adet bezini çaldı. Doğum yardımı miktarlarını güncellemeli ve enflasyon oranına göre düzenli olarak arttırmalıdır” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2024 yılı itibariyle birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira yardım yapıldığını hatırlatarak, “TÜİK’in enflasyon oranına göre, en son 2015 yılında güncellenen doğum yardımlarının bugün en az 2 bin 650 lira olması gerekiyordu. Resmi enflasyon aradan geçen 9 yıllık sürede yüzde 780 oranında arttı ama doğum parası sabit kaldı. Doğum yardımı sabit kalırken enflasyonla birlikte bebeklerin bakımı için temel gereksinim olan mama, bez, biberon gibi ürünlerin de fiyatları tavan noktaya ulaştı” dedi.

300 liralık doğum yardımının bebek maması almaya bile yetmediğini belirten Başevirgen, “İktidarın yanlış ekonomi politikaları ülkeyi öyle bir noktaya sürükledi ki 15 Mayıs 2015 tarihinde 116 dolara denk gelen birinci çocuk için verilen doğum parası, bugün sadece 9 dolar ediyor. 116 doların bugünkü değeri ise 3 bin 740 TL'ye denk geliyor. Ebeveynler 2015 yılında 300 liralık doğum yardımıyla o yılda adet fiyatı 45 kuruş olan bebek bezinden 666 adet alabiliyorken, bugün adet fiyatı 6 liraya kadar yükselen bezden doğum yardımıyla sadece 50 tane alabiliyor. Yani iktidar 9 yılda bebeklerin 616 adet bezini çaldı. 300 liralık doğum yardımı ortalama fiyatı 340 lira olan 350 gramlık bebek mamasını almaya bile yetmiyor” diye konuştu.

Doğum yardımı enflasyon oranında artırılmalı

İktidara doğum yardımı ücretlerinin güncellenmesi çağrısında bulunan Başevirgen, şöyle konuştu:

“ Her fırsatta ailelere en az 3 çocuk yapması çağrısında bulunan Erdoğan, çocuklu ailelerin nasıl geçineceğini ise hesaba katmıyor. Doğum hızındaki azalışı ‘varoluşsal bir tehdit’ olarak gören Erdoğan, desteklemeye gelince aileleri 9 yıldır değiştirmediği 300 liralık doğum yardımına mahkum ediyor. Asgari ücretle geçinenlerin oranının yüzde 60’a dayandığı ülkemizde çocuk sahibi olmak bir kenara dursun, çiftler evlenemiyor. 9 yılda doğum yardımını günlük bir ekmek alamayacak şekilde eriten iktidar doğum yardımı miktarlarını güncellemeli ve enflasyon oranına göre düzenli olarak arttırmalıdır. Ayrıca, yardımlar sadece para ile de sınırlı kalmamalı, bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik farklı destek programları da iktidar eliyle devreye sokulmalıdır.”