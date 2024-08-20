Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken, ekonomistler bu toplantıdan da bir değişiklik beklemiyor.
Yurt içinde bugün gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 46,50 olarak hesaplandı. Analistler bugün açıklanacak para politikası kararında TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının takip edileceğini bildirdi.
Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.