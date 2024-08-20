  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 20 Ağustos 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 20 Ağustos 2024 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 33,7697 (alış) 33,7765'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,4550 TL seviyelerinde seyrediyor.

Gayrimenkul sektöründe hareketlilik beklentisi: Gözler eylül ayına çevrildiGayrimenkul sektöründe hareketlilik beklentisi: Gözler eylül ayına çevrildiEkonomi
20 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...20 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden toz taşınımı uyarısıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden toz taşınımı uyarısıGündem
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?Ekonomi

 

Finans
Küresel piyasalarda Powell, yurt içinde faiz kararı izleniyor
Küresel piyasalarda Powell, yurt içinde faiz kararı izleniyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
20 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası yatay seyirle açıldı
Hazine 26,8 milyar TL borçlandı
Hazine 26,8 milyar TL borçlandı
Bakır, ABD'de resesyon endişelerinin azalması yükselişte
Bakır, ABD'de resesyon endişelerinin azalması yükselişte
Euro, dolar karşısında 7,5 ayın zirvesinde
Euro, dolar karşısında 7,5 ayın zirvesinde
Dolar fiyatlarında son durum

Dolar Haberleri

Dolar fiyatlarında son durum
20 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

20 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları...
Gram altın tüm zamanların zirvesini yeniledi

Finans Haberleri

Gram altın tüm zamanların zirvesini yeniledi
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar yatırım finans