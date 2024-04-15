CHP'li Karabat: İhtiyaç kredilerinde borç 1 trilyon 86 milyar TL’ye çıktı

"Bireysel kredi kartı harcamaları yaklaşık 55 milyar TL artarak 1 trilyon 376 milyar TL’ye yükseldi. Sadece şubat ayındaki kredi kartı sayısı 1,2 milyon adet artarak 120,3 milyon oldu" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geliri giderini karşılamayan vatandaşlar yüksek faizlere rağmen borçlanmayı sürdürüyor. 22-29 Mart haftasında ihtiyaç kredileri 10 milyar TL artış gösterdi, 1 trilyon 86 milyar TL’ye çıktı. Bu dönemde bireysel kredi kartı harcamaları yaklaşık 55 milyar TL artarak 1 trilyon 376 milyar TL’ye yükseldi.

Son 1 yılda kredi kartı ile ödemeler yüzde 20 arttı

"Sadece şubat ayındaki kredi kartı sayısı 1,2 milyon adet artarak 120,3 milyon oldu. 2023 Şubat ayında kredi kartı sayısı 102,3 milyon adetti. Son 1 yıldaki artış yüzde 20’yi buluyor. Kredi ve kredi kartı kullanımı kalkınmanın değil, yoksulluğun simgesi haline geldi. Bireysel kredi faizleri yüzde 80’i, kredi kartı faizleri yüzde 100’ü buluyor. Çalışan ve emeklilerin gelirleri bu oranda artmıyor. İnsanlar, yüksek faizlere rağmen geçimlerini sağlamak için bunları kullanıyor.

Şubat 2024 verilerine göre takipteki bireysel kredi ve kredi kartı miktarı sadece 1 ayda 3,5 milyar TL artarak 53 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde takipteki ticari kredi ve kurumsal kredi kartı miktarı sabit kalarak 32,7 milyar TL seviyesinde kaldı."

Vatandaş borcu borçla kapatıyor

"Takipteki alacaklar bu tablonun çok da üzerinde. Çünkü bankalar milyarlarca liralık alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Öyle ki, varlık yönetim şirketleri 2024’ü patlama yılı olarak görüyor.

Sonuç olarak, yüksek faiz politikası krediye erişimi azaltmıyor. Yüksek faiz ödemeleri vatandaşın borcu daha fazla borçla kapatmasına neden oluyor."