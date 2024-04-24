CHP'li Türker Ateş: Ücretsiz doğal gaz uygulaması en az 1 yıl uzatılmalı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, konutlar için ücretsiz 25 m3 doğal gaz uygulamasının uzatılması gerektiğini belirtti.

Uygulamanın mayıs ayında sona ereceğini hatırlatan Ateş, şunları kaydetti:

“İktidar 2023 yılı genel seçimleri öncesi, ‘yerli gaz çıkarılmasına başlandı’ müjdesiyle bu uygulamayı başlattı. Yerli doğal gaz üretimi beklenen seviyeye çıkarılamadı ancak uygulama vatandaşlarımıza bir nebze de olsa nefes aldırdı. Geçen yıl eylül ayında soru önergemize yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz doğal gaz uygulamasının devlete maliyetinin yaklaşık 8 milyar olacağını öngörüyordu. Uygulama biterken başka bir önergemize birkaç gün önce verilen yeni yanıtta, maliyetin 5,1 milyar lirada kaldığı görülüyor. Ücretsiz doğalgazın devlete maliyeti katlanılabilir seviyelerde. Devlet için küçük olan bu maliyet, ekonomik krizde bunalan vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahatlamalarına yol açıyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak uygulama uzatılmalı. Seçim yok diye ücretsiz doğalgaz uygulamasını sonlandırmayın. İktidar kendi yarattığı krizin faturasını vatandaşın sırtına yıkmamalı.”