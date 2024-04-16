CHP'li Volkan Demir'den enflasyon uyarısı: Matrah etkisi acilen kaldırılmalı

ANKARA (EKONOMİ) CHP’de Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, enflasyon muhasebesine ilişkin olarak “Enflasyon muhasebesinin vergisel uygulaması, ekonomik olarak yanlışlarla doludur. Çözüm yolu ise basittir. Acilen enflasyon muhasebesinin matrah etkisi kaldırılmalıdır. Aksi durumda enflasyonun oluşmasında hiçbir sorumluluğu olmayanlar vergi ödeyecektir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, enflasyon muhasebesinin asıl amacının finansal tabloların enflasyona göre yeniden düzenlenmesi olduğunu belirterek, “ Bu finansal raporlama standartları ile yapılmaktadır ve karar vericiler açısından çok önemlidir. Ülkemizde KGK ve SPK kapsamındaki şirketler bu uygulamaya dahil edilmiştir. Ancak ülkemizde enflasyon muhasebesinin vergisel boyutu mevzuata eklenince uygulamanın durumu çok karışık hale gelmiştir. Bankalar ve finans kuruluşları bu uygulamaların dışında bırakılmıştır. Mükellefler enflasyon muhasebesi dolayısıyla vergi ödeyecekler mi ödemeyecekler mi bilmiyorlar. Enflasyon muhasebesinin (düzeltmesi) vergisel uygulaması, ekonomik olarak yanlışlarla doludur” dedi.

Demir, enflasyon muhasebesine ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada şu tespitlerde bulundu:

“Enflasyon düzeltmesi ile finansal tablolar gerçeğe uygun hale gelmeyecektir. Vergisel amaçlı hazırlanan, muhasebe kuramından ve standartlarla bağdaşmayan kurallar ile hazırlanan tablolar “finansal tablo değildir” sadece vergisel amaçlı çizelgelerdir.

31 Aralık 023 tarihli vergi bilançosunun düzeltilmesi makul olanıdır, zira vergi hesaplamaları için önemlidir. Ancak 2024 yılında enflasyon düzeltmesinin matrah ve vergi etkisi olacaktır. Yüksek enflasyonun oluşumundaki yanlış politikaların sorumluluğu duran varlığı ve stoğu olan ve öz kaynağı zayıf olan şirketlerimize ve bilanço esasına göre defter tutan tescilli sermayesi dahi olmayan tacirlere yüklenecektir.

Enflasyon düzeltmesinin matrah etkisi olmamalıdır derken, geçici vergi dönemlerinde de uygulanması ve bilançonun da düzeltilerek verilecek olması Mali Müşavirler için kabul edilemez bir durumdur.

Ülkemizdeki şirketlerin öz kaynağı zayıftır ve kredi ile yaşamaktadır. Kredi faiz oranları yüzde 60-70 arasında ve şirketlerin KDV alacağı tahminen en az 10 milyar dolar civarında iken bir de varlıkların enflasyon oranında artmasından dolayı vergi ödeyecek olmaları yeni konkordatoların habercisi olabilir.

Çözüm yolu ise basittir. Acilen enflasyon muhasebesinin matrah etkisi kaldırılmalıdır! Aksi durumda enflasyonun oluşmasında hiçbir sorumluluğu olmayanlar vergi ödeyecektir.”