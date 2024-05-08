Cübbeli Ahmet'ten Özgür Özel açıklaması: Beni kaç kez ziyaret etti, o kadar vefasız değilim

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CHP lideri Özgür Özel'in milletvekili olduğu dönem kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini anlattı.

Ekol TV'de Koray Şerbetçi'nin programında konuşan "Cübbeli Ahmet", Özel'in eczacı olduğunu hatırlatarak kendisini hapishanedeyken ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım"

"İlaçlarımı sordu, eczacı ya. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım. Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Özgür beye Yahudi dedi demesinler. Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi"