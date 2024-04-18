Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı ülkelerin İsrail'e dur demeleri gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli olacaktır. 14 yıl sonra yapılan bu ziyaret dönüm noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Tanzanya'nın kendi güvenliği açısından atacağı adımlarda yanlarında olacağımızı söyledik. FETÖ tehdidi hakkında kendilerine bilgi verdik.

Afrika kıtasının gönlümde hep müstesna bir yeri oldu. Kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdik. Afrika açılımımızın kıta açısından muhabbetle karşılandığını görmek bizleri sevindiriyor.

Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. İşgal edişmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları ele aldık.

34 binden fazla Filistinli İsrail güçleri tarafından şehit edildi. 175 gündür son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı sonrasında ise iki devletli çözüm aranmalıdır.

Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek ses tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir."