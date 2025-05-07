Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani’yi ile bir araya gelecek

Ziyarete ilişkin açıklama, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı. Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacağını bildirdi.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir.

Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” da icra edilecektir.

Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir.

Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz."