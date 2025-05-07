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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani’yi ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani’yi ile bir araya gelecek
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Ziyarete ilişkin açıklama, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı. Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacağını bildirdi.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir.

Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” da icra edilecektir.

Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir.

Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz."

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