Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter sistem dönemi kapanmıştır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yerel seçimlerden sonra ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yerel seçimlerin yanı sıra, Kuzey Irak'a yapılması beklenen olası harekat, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim ve savaş riski ve ekonomide atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Ramazanı geride bıraktık, İdari izinle birlikte 9 güne çıkardığımız bayram izninde ciddi bir insan ve araç trafiği yaşandı. Köprü ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını görmüş olduk. İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 213 bin yolcuya hizmet verildi.

Gece kulübü ve teleferik kazalarına tepki

Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralanmıştır. 174 kişi ise 23 saat boyunca teleferikte mahsur kalmıştır.



Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Muhalefetin sorumluları koruma çabası gözden kaçmadı. Kimse sorumluları aklama çabasına girmesin.

Güya hak, hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar Beşiktaş'ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar.

31 Mart mahalli idareler yerel seçim maratonunu suhuletle tamamladık. Yarınki grup toplantısında seçim sonuçlarını tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki 18. demokrasi bayramı olarak tarihimize geçmiştir. Seçimlerin ilk kazananı sandıktır.

Orta Vadeli Programı'nın sonuçlarını görmeye başladık

Kovid-19 salgını ile başlayan küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla halen devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler dahil hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşanıyor.



Ekonomideki yol haritasına sıkı sıkı bağlı kalıyoruz. Orta Vadeli Programı'nın sonuçlarını görmeye başladık. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyorum.

Enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışı hedefliyoruz. Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesini bekliyoruz.

Gabar'da 2024 yıl sonu hedefimiz günlük 100 bin varil üretimine ulaşmak. Yeni keşiflerle üretim rakamlarını çok daha yukarıya taşıyacağız.

'Jet yakıtı iftiralarını unutmayacağız'

Türkiye, bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk 9'uncu iyilik gemisiyle birlikte Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. 7 Ekim'den sonra İsrail'e ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir. Buna rağmen hükümetimiz haksız ithamlara maruz kalmıştır.

Jet yakıtı konusunda Türkiye'ye iftira atanları unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e savaşta kullanılacak hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir.

Ateşe körükle gitmenin de Netanyahu yönetimini sürekli şımartmanın da hiç kimseye hayrı dokunmaz."

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