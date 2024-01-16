Son Dakika: SGK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam geliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor

Geçen yıla ait enflasyon verisinin açıklanmasıyla emekli zamları da belli olmuştu. TÜİK 3 Ocak'ta yıllık enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıklamıştı. Buna göre; memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalmıştı. Bunun üzerine kamuoyunda emekliler arasında oluşan yaklaşık 12 puanlık farkın kapatılması yolunda beklenti oluştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının hazırladığı formüllerin değerlendirildiği toplantı sonrası alınan kararları açıklamak üzere gazetecilerin karşına geçecek.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

* 2024 senesinin ilk Kabine toplantısının ardından sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yeni miladı yılın tüm insanlığa hayır getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

* Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Allah’tan rahmen, ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

* Cumartesi günü dar kapsamlı güvenlik toplantısında güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik güçlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını imha etme talimatı verdik.

* Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe ülkemizin önünü kesme girişimleri artmıştır.

* Geçici sığınmacı statüsüyle ülkemizde bulunan 620 binden fazla Suriyeli terörden arındırılmış güvenli bölgelere geri dönmüştür.

* Karşımızdaki tablo açıktır. Türkiye bölücü terör tehdidini ya kaynağında kurutacak ya da eskiden olduğu gibi terörle mücadeleyi sınırları içinde, şehirlerinin sokaklarında verecektir. Ülkemizin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmasına müsade edemeyiz.

* Sınır ötesi operasyonlarla sadece ülkemizin güney sınırlarını güvenlik altına almadık. Ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık.

* Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı bizim gündemimizde yok. Gündemimizde nasıl genişletileceği var. Yarım kalan işlerin ne zaman tamamlanacağıdır.

* Teröristan kurma planları masada oldukça hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz.

* Kuzey Irak dağlarının her karşını güvenli hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Aynı şekilde Suriye’de sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.



* Kimse bizden farklı bahanelerle bölücü alçakların semirtilmesine seyiri kalmamızı bekleyemez. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Yapacağımız yeni harekatlarla sadece şehitlerimizin dökülen kanlarının hesaplarını misliyle sormakla kalmayacağız. Geleceğimizi de güvence altına alacağız.

* Türkiye’nin rejimiyle ilgili tereddütler 29 Ekim 1923’te “Yaşasın Cumhuriyet” nidalarıyla bitmiş bir tartışmadır.

* Birileri aynı karanlık senaryoları tekrar sahnelemeye çalışmaktadır. Milli hafızamızın 28 Şubat’tan çok iyi bildiği kadrolu provokatörlerin arzı endam etmesi herhalde tesadüf değildi.

* Türkiye’yi tekrar emperyalistlerin boyunduruğu altına almak isteyenlerin tezgahına gelmeyeceğiz. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir faydası olmayan suni gündemlere fırsat vermeyeceğiz. Bizim gündemimizde sadece Türkiye var. Bizim gündemizde mazluma el uzatma, düşenin elinden tutma var. Biz işimize bakıyoruz. Gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı’nın inşaası için koşturuyoruz.

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