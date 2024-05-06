Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündem maddeleri, öğretmen atamaları, ekonomi ve kamuda tasarruf oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan sonra kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Milli Muharip Uçağımız KAAN ikinci kez havalandı TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Arapça alerjisinin arkasında hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Vatanına sahip çıkmak; ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek değildir.

Turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz

Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren, yıllık 54,3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz.

On yıllar boyunca ilmek ilmek dokuyarak inşa ettiğimiz Türk ve Türkiye algısını bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmesini bekliyoruz. PKK hayat alanı buldukça kendimizi güvende hissedemeyiz. Bölücü örgüte neşteri vuracağız.

Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum."

Ayrıntılar geliyor...