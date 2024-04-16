Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'e kapımız açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden sonra "Erbil'i ziyaret edebiliriz. Su meselesi konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz.." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebiyle ilgili olarak "CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" yanıtını verdi.

Erdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak ise bir miktar öğretmen atamasının yapılacağını belirtti.