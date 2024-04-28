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Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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