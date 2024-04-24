DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kapatma, şantaj, tehdit siyaseti artık sona gelmiştir

DEM Partili belediye başkanları yerel seçimi değerlendirmek üzere genel merkezde bir araya geldi.

Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde barış, demokrasi, özgürlükler ve değişim iradesinin sandığa yansıdığını söyledi.

Bakırhan, "Siyasete hiza ve ayar vermeye çalışıyorlar. Bir kez daha yineliyoruz, kapatma, şantaj, tehdit siyaseti artık sona gelmiştir, son kullanma tarihi dolmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da yerel seçimlerde hedeflerini önemli oranda tutturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü belediyecilik anlayışımızı sadece belediyeleri kazandığımız yerlerde değil muhalefete düştüğümüz yerlerde de en güçlü şekilde sergileyeceğiz. Biz batı illerinde yönetimlerde olduğumuz her yerde, halkın faydasına olan her çalışmaya destek olacağız ama paradigmamıza ters düşen ve toplumun yararına olmayan, kadınların, gençlerin ve emeklilerin yararına olmayan konularda da en etkin muhalefeti sürdüreceğiz."