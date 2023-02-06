Deprem bölgesinde 154 otel depremzedelere ücretsiz açıldı

Kahramanmaraş depreminden sonra zor durumda kalan yurttaşlara yurdun her yerinden kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından yardımlar yapmaya çalışılırken oteller de kalacak yeri olmayanlara ücretsiz konaklama imkanı sağlamaya başladı.



otelz.com depremzedelere destekte bulunan otel ve konaklama tesislerini paylaştı. Listede Antalya, Van, Mardin, Ankara, Eskişehir, Balıkesir’e kadar birçok ilden birçok tesis bulunuyor.



Twitter, hesabı ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, “Yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesisleri aşağıda listelenmektedir. İletişim bilgileri üzerinden bu tesisler ile temasa geçebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.