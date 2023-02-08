Deprem bölgesinden son haberler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, çalışmalar bugün de tüm hızıyla devam ediyor.

Gönüllü öğretmenler iki kardeşi 46 saat sonra kurtardı

Kırklareli'nden Hatay'ın Antakya ilçesine gönüllü giden iki öğretmen, 10 yaşındaki Ali ile ablası 15 yaşındaki Zeynep Mullaoğlu'nu enkazdan yaklaşık 46 saat sonra kurtardı.

Enkazdan çıkarılan Ali Mullaoğlu'nun, "Çok teşekkür ederim" demesi, görüntülere yansıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan abla ve kardeşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta 4 kişi 37 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), yaklaşık 37 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye sağ olarak ulaştı.

Hatay'da bir genç 47 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 47 saat sonra 19 yaşındaki Ömer Sert'i enkazdan sağ çıkardı.

Adıyamanlı depremzedeler Ankara'ya getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

Bu arada, 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğünün, Hatay Kırıkhan'da bir kadını enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.

Adıyaman'da bir bebek 36 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.

31 kişi İstanbul'a getirildi

Depremde yaralanan 31 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Malatya'dan getirilen afetzedeler, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere sevk ediliyor.

Çorum'da 3'ü bebek 26 depremzede tedavi altında

Depremlerde yaralanan 3'ü yabancı uyruklu çocuk 26 kişiden bazıları ambulansla, bazıları da yakınları tarafından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Yabancı uyruklu çocukların da arasında bulunduğu 6 kişinin tedavisi devam ederken, 20 kişinin ise işlemlerin ardından taburcu edildiği bildirildi.

3 çocuğun Çorum'a teyze ve enişteleri tarafından getirildiği, çocukların anne ve babalarının ise göçük altında olduğu öğrenildi.

1 yaşındaki çocuk 53 saat sonra kurtarıldı

Şanlıurfa'da ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı. Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta 3'ü çocuk 16 kişi kurtarıldı

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta nkaz altında kalan 3'ü çocuk 16 kişiyi kurtardı, 29 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman'da bir çocuk 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 6 yaşındaki çocuk, annesinden 3 saat sonra, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Taşköprü Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, yaklaşık 47 saat sonra 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Hacer Kaçmaz'dan 3 saat önce annesi Rukiye Kaçmaz da Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aynı binadan kurtarılmıştı.

Malatya'dan 41 kişi İstanbul'a gönderildi

Malatya'da yaralanan ve tedavileri kentteki hastanelerde yapılan 41 kişi, ambulanslarla Malatya Havalimanı'na getirildi.

Sağlık görevlilerinin yardımıyla askeri uçaklara nakledilen kişiler, tedavilerinin devam edeceği İstanbul'a hareket etti.

Yaralıların, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile çeşitli hastanelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Hatay'da 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı

Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa, Hatay ve Adana'dan depremzedeler Antalya'ya getirildi

Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, tahsis edilen ücretsiz uçaklarla Antalya'ya getirildi.

Kepçe operatörü babasını enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı. Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mesude Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.