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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "12/12 çalışma sistemi" açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "12/12 çalışma sistemi" uygulandığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu mesai düzeni ilgili resmi kaynakların yapacağı açıklamaları dikkate alınız" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "12/12 çalışma sistemi" açıklaması
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Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde, “12/12 çalışma sistemi” uygulandığına dair iddialar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili çeşitli manipülatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mesai programı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde ayarlanmaktadır.

Bu mesai düzeni ilgili resmi kaynakların yapacağı açıklamaları dikkate alınız. Asılsız yorumlamalar ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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