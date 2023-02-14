DSÖ: Yüzyılın en kötü afeti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine dair değerlendirmelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, yaptığı konuşamda felaketin boyutuna dikkat çekerek Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Kluge, DSÖ'nün 75 yıllık tarihinde, Avrupa Bölgesi'ndeki en büyük Acil Sağlık Ekibi konuşlandırmasını gerçekleştirdiğini belirtti. Şu ana kadar DSÖ’ye ait 12 acil sağlık ekibinin Türkiye'ye geldiğini ve 10'unun da yolda olduğunu sözlerine ekledi.

Kluge, "Türkiye'nin yıllardır diğer ülkelere gösterdiği cömertliğin aynısını şimdi uluslararası toplumun da gösterme zamanı. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde bir asırdır yaşanan en kötü doğal afete tanık oluyoruz. Felaketin gerçek maliyeti henüz bilinmiyor” dedi.

Konuşmasında “İyileşmek ve yaraları sarmak zaman ve olağanüstü bir çaba gerektirecek. Ancak sizi temin ederim ki DSÖ, ne kadar sürerse sürsün Türkiye ve Suriye halkının yanında dimdik kalacaktır." ifadelerini kullanan Kluge, deprem felaketinin ardından Türkiye’ye verilen desteğin altını çizdi.

Deprem bölgesindeki halkın temiz suya erişimi konusunda değerlendirmelerde bulunan DSÖ Türkiye Temsilcisi Batyr Berdyklychev ise, suyun bölge için önemine dikkat çekerek "su ve arındırma sistemine ciddi zarar verilmesi endişe vericidir ve bu durum suyla bulaşan hastalık ve bulaşıcı hastalık salgınları riskini artırır" dedi.

Berdyklychev, kalabalık topluluk ortamlarında yaşayan yerinden edilmiş kişilerin de mevsimsel grip ve COVID gibi salgın risklerine daha fazla maruz kaldığını belirtti. DSÖ’nün Türkiye ofisinin bu konu hakkında Türk yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.