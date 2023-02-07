Dünya, Türkiye'ye yardım eli uzattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye yardımlar gelmeye başladı.

Depremin hemen ardından Azerbaycan, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Rusya, Ukrayna, İsrail, Japonya, Meksika, Arap ülkelerinden üst düzey isimler taziye ve geçmiş olsun mesajları gönderirken, birçok ülke de bölgeye destek göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

Azerbaycan

Depremin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Bakanlık Türkiye'ye yardım için personel gönderileceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı üzerine, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 370 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye’ye gitmek üzere Bakü’den yola çıktı.

Japonya

Depremin ardından Japonya'nın gönderdiği 18 kişilik Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, İstanbul'a ulaştı.

Haneda Havalimanı’ndan kalkan ve Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı'ndan aktarma yapan ekip, Adana'ya hareket etti. Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, Adana'ya ulaştıktan sonra deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Pakistan

Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla bugün askeri arama ve kurtarma ekibi C-130 nakliye uçağıyla doğrudan deprem bölgesine gönderilecek.

50 kişilik sivil arama kurtarma ekibi ve 15 tonluk yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçakla Türkiye'ye hareket edecek.

Akşam saatlerinde ise aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer ürünlerin bulunduğu 7 tonluk yardım malzemesi, C-130 uçağıyla İstanbul'a ulaştırılacak.

Öte yandan, 8 Şubat'tan itibaren günlük PIA uçuşlarında 15 tonluk insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipler, İslamabad ve Lahor'dan, Türkiye ve Suriye'ye hareket edecek.

Rusya

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere Rus arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları gönderildiğini bildirdi.

Kurenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye ile Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Söz konusu ekiplerin, bakanlığa ait 4 uçakla depremden etkilenen bölgelere gönderildiğini kaydeden Kurenkov, bunların 100 kurtarma uzmanı ile 7 kinoloji grubundan oluştuğunu ve gerekli ekipmanlarla donatıldığını aktardı.

Ayrıca Kurenkov, ekiplerle birlikte deprem bölgesine sahra hastanesinin de ulaştırılacağını ve bu hastanede 40 sağlık uzmanının tıbbi destek sağlayacağını dile getirdi.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington'dan, depremler nedeniyle toplanan yardım malzemeleri, Türk Hava Yolları'nın (THY) Washington - İstanbul seferini yapan uçakla, Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan gönderildi.

Ayrıca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

Meksika

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Macaristan

Macaristan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla ekip gönderdi.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Bence Retvari yaptığı açıklamada, Macaristan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı 55 kişilik arama kurtarma ekibinin depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Retvari, Ulusal Afet Yönetimi'ne bağlı ekibin çok tecrübeli olduğunu ve Türkiye'de yapacağı çalışmalarla Türk-Macar dostluğunu da güçlendireceğini kaydetti.

Ekiple birlikte, arama kurtarma köpekleri ve 90 ton ekipmanın Macar Ordusuna ait uçakla Adana'ya hareket ettiği belirtildi.

Katar

Katar haber ajansına göre, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip gelecek. Bir meydan hastanesi, insani yardımlar ve kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getirilecek.

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı Kuna'nın verdiği bilgiye göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, Türkiye'ye depremle mücadele için yardım malzemeleri ve tıbbi ekipler için benzeri bir hava köprüsü kurulacak.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım desteğinin yanı sıra, arama kurtarma ekibi ve meydan hastanesi kurulması yönünde talimat verdi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Şukri, görüşmede, Mısır'ın Türkiye'ye acil insani yardım gönderme kararı aldığını bildirdi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın iki kardeş ülke Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere yardımların gönderilmesi emri verdiğini duyurdu.

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kays Said'in Türkiye ve Suriye'ye acil yardım yapılması ve talimatı verdiğini duyurdu. Said, askeri uçakların, iki kardeş ülkeye bu yardımların ulaştırılması için askeri uçakların hareket edeceğini belirtti.

Filistin

Başbakanlığın yazılı açıklamasına göre, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin kurtarılması çalışmalarına katılacak bir ekibin gönderilmesi konusunda Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan talimat verildiğini kaydetti.

Irak

Irak resmi haber ajansı (INA), Irak Kızılayının Türkiye'deki enkaz çalışmalarına katılmak üzere bir ekip göndereceğini, ayrıca Suriye'ye 60 tonluk insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştıracağını duyurdu.

Bahreyn

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Kraliyet İnsani Çalışmalar Kurumuna Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması emrini verdi.

Cezayir

Cezayir devlet radyosuna göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatıyla Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından bir ekip Türkiye'ye gönderilecek. Yerel basında arama kurtarma ekibinin 89 kişiden ulaşacağı bilgisi yer aldı.

Lübnan

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, yaptığı basın açıklamasında, Bakanlar Kurulunda Türkiye'deki depremlerin de gündeme geldiğini, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip göndereceklerini söyledi.

Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara katılmak üzere deprem bölgelerine teknisyenlerden oluşan bir ekip gönderme talimatı verdi.

Söz konusu karar, Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, Dibeybe'nin, Türkiye'deki çalışmalara katılmak üzere Ulusal Güvenlik Otoritesi, Kriminal Soruşturma Dairesi ve Askeri Tıp Dairesinden 55 teknisyenden oluşan bir ekibin yanı sıra 4 arama kurtarma köpeğinin deprem bölgelerine gönderilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

İran

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran Kızılayı arama, kurtarma ekiplerinin bu gece Türkiye'ye hareket edeceğini iletti.

Öte yandan İran Kızılayı da 6 timden oluşan arama, kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığını bildirdi.

İsrail

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, Bakan'ın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Türkiye'deki depremzedelere yardım faaliyetlerini görüştüğü ve ihtiyaç halinde bir sahra hastanesi kurulmasını onayladığı kaydedildi.

El Salvador

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 63 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gönderildi.

Acil Durumlar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev, 63 kişilik arama kurtarma ekibini uğurlama törenine katıldı.

Arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan ekibin beraberinde iki özel eğitimli köpeğin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının, yakın zamanda Türkiye'ye insani yardım göndermek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Fransa

Fransa'dan deprem bölgesindeki çalışmalara yardımcı olmak üzere 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama kurtarma köpeğinin de gönderildiği ifade edildi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri birlikler, çeşitli kamu kurum kuruluşları ve vatandaşlarca verilen ilaç, serum, gıda, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, çadır ve diğer malzemeleri taşıyan 2 gemi Türkiye'ye hareket etti.

Gönyeli, Girne ve Çatalköy belediyelerince hazırlanan yardım malzemeleri belediye başkanlarının nezaretinde Girne Limanı'na getirilerek gemiye yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan gemi, Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Gazimağusa Başkonsolosluğu ve 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı desteği ile toplanan yardımları taşıyan tırlar gemiye yüklenerek Gazimağusa Limanı’ndan Mersin'e gönderildi.

Yetkililer KKTC'den 2 gemiyle 200 tona yakın insani yardımın ilk etapta Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

Malta

Malta'dan bir ekip de deprem bölgesinde enkaz altında kalanların kurtarılmasına destek vermek üzere yola çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 32 kişilik ekipte 1 de arama-kurtarma köpeği bulunuyor.

Ekip beraberinde 5,5 tonluk insani yardım malzemesi de götürüyor.

Romanya

Romanya’dan bir ekibin Türkiye’ye gönderildiği açıklandı. Romanya’dan çekilen ve Reuters’ın paylaştığı fotoğraflarda Romanya Acil Durum biriminden müdahale ekiplerinin Türkiye’de arama-kurtarma çalışmalarına yardım etmek için harekete geçtiği duyuruldu.

Sırbistan

Sırbistan'dan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in talimatıyla 27 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye bu gece yola çıkacağını belirtti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.

Kuzey Makedonya hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye acil yardım sağlanması amacıyla olağanüstü oturum düzenledi.

Oturumda, deprem bölgesinde Kuzey Makedonyalı vatandaşların bulunduğu belirtilerek, 40 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmesi kararlaştırıldı.

Oturumda, arama kurtarmada kullanılan teçhizat, 6 araç, 2 itfaiye aracı, depremzedeler için 10 bin battaniye, 200 sedye ile 2 eğitimli köpek gönderme kararı alındı.

Kosova

Kosova hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin gönderilmesine karar verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla gönderilmesine ilişkin kararı onayladığını söyledi.

Osmani, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Kosova'nın gerekli desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Karara göre 30 askerli bir Kosova Güvenlik Gücü Birliği, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Özbekistan

Özbekistan'dan Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenlere yardım çalışmalarında yer almak amacıyla Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 100 kişilik kurtarma ekibi, özel araç ve ekipman ile insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın Taşkent Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, Özbek kurtarma ekibinin ihtiyaç duyulan depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarında bulunacağı kaydedilirken, Özbek ekibinin arama-kurtarma çalışmalarında gereken özel araç ve ekipmanları yanlarına aldığı belirtildi.

Açıklamada, uçakta ayrıca depremden zarar görenler için temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan insani yardım malzemelerinin de bulunduğu aktarıldı.

Hırvatistan

Hırvatistan İç ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, 40 kişilik arama ve kurtarma ekibi ile 10 köpeğin bugün yola çıkacağını ifade ederek, "Hırvatistan, Türkiye'nin yanında. Hırvatistan da depremlerle yaşadığı için durumu iyi anlıyoruz." dedi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden aldıkları bilgiye göre 2 Hırvatistan vatandaşının depremde yaralandığını aktaran Grlic Radman, yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile bir araya geldi. Aksoy, Sırbistan'dan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in talimatıyla 27 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye bu gece yola çıkacağını belirtti.

Karadağ

Karadağ'da başta başkent Podgorica olmak üzere Kotor ve Niksic kentlerinden arama ve kurtarma ekiplerinin bu gece Türkiye'ye yola çıkacağı belirtilirken, Podgorica Belediye Başkanı Ivan Vukovic, 15 kişilik ekibin Türkiye'deki ekiplere dahil olacağını söyledi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Federasyonu Arama Kurtarma Özel Biriminden 17 kişilik ekip ile 2 köpeğin hava yoluyla Türkiye'ye gideceği aktarıldı.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı da başkent Saraybosna'daki Türk Kızılay Bosna Hersek Ofisini ziyaret ederek, 12 kişilik arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek için hazır olduğunu söyledi.

Arnavutluk

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak adına 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını ifade etti.

Ekibin uğurlama törenine katılan Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, bu operasyona katılan tüm kişilere Başbakan Edi Rama ve şahsı adına teşekkür etti.

Bunun, 26 Kasım 2019’da meydana gelen depremde Arnavutluk’a sürekli yardım yapan Türkiye’ye iade edilen bir katkı olduğunu vurgulayan Peleshi, Türkiye’nin kendilerinin çok önemli bir dostu olduğunu ifade etti.

Kazakistan

Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Birinci Yardımcısı İbragim Kulşimbayev, devlet televizyon kanalı Jibek Joly’e yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibini taşıyan uçağın birazdan Türkiye’ye doğru hareket edeceğini belirtti.

Kulşimbayev, “Uluslararası düzeyde deneyimleri olan kurtarma görevlilerimiz ve Afet Tıp Merkezi’nin sağlık çalışanları ile birlikte toplamda 41 kişilik ekip Türkiye’ye uçuyoruz. Aynı zamanda Bakanlığımızın özel eğitimli köpekleri de bizimle geliyor.” dedi.

Ayrıca arama kurtarma çalışmaları için gerekli tüm ekipmanları da yanlarında bulundurduklarını kaydeden Kulşimbayev, “Olay yerine intikal edince daha detaylı bilgi vereceğiz.” diye konuştu.

Malezya

Malezyalı yetkililer, Malezya Özel Arama Kurtarma Timi'ne (SMART) bağlı 75 uzmanın, arama kurtarma operasyonunda kullanılacak ekipmanlarla bu akşam Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaptığı yazılı açıklamada, can kaybı, yaralanma ve büyük yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek "Malezya hükümeti ve halkı adına depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirti.

Başbakan Modi, Hindistan'ın, Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Hindistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, eğitimli arama kurtarma köpekleri ile özel ekipmanlarla donanımlı yüz kişiden oluşan Ulusal Afetle Müdahale Gücü'ne (NDRF) bağlı iki ekibin depremden etkilenen bölgelere gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, "Uzman doktor ve acil müdahale personelinden oluşan özel bir ekip de bölgeye gönderilmek üzere hazırlık yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Yardım malzemelerinin gönderiminin ise Hindistan'ın Ankara ve İstanbul'daki temsilcilikleri ile Türkiye'deki yetkili mercilerin koordinesinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Portekiz

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Twitter'da "Portekiz, dayanışma içinde olacaktır ve ortaklarımızla koordinasyonla yardıma hazırdır.", Çekya Başbakanı Petr Fiala da "Çek Cumhuriyeti, 68 kişilik arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardımda bulunacak. Ekipler bugün saat 14.00’te yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Slovakya

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, ülkesinin yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun talebi üzerine, Fransa Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor. Kurtarma ekiplerinin önümüzdeki saatlerde yola çıkması bekleniyor." paylaşımında bulundu.

Almanya

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralıya yol açan şiddetli deprem haberleri karşısında derin bir şok yaşıyoruz. Az önce Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile görüştüm ve en derin üzüntülerimizi ifade ettim. Bu korkunç doğal afetten çok etkilenen insanlar için üzülüyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Bu korkunç saatlerde Türk dostlarımızla yas tutuyor ve onların yanında yer alıyoruz." dedi.

Almanya'nın elinden gelen tüm yardımı harekete geçireceğini ifade eden Faeser, "THW (Alman yardım kuruluşu) kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir. THW halihazırda acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini hazırlıyor ve benim talebim üzerine Türk Sivil Savunması ile yakın koordinasyon halinde." ifadelerini kullandı.

Yunanistan

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.

Ekibe, İtfaiye Teşkilatında görevli, yıkılan binaları destekleme konusunda uzman, üst düzey yetkili bir mühendisin de eşlik edeceği belirtilen açıklamada, ekipte acil müdahale ekiplerine dahil 5 doktor, kurtarma personeli ve Deprem Planlama ve Koruma Organizasyonu (OASP) Başkanının da yer alacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, tüm ekip C-130 tipi bir uçakla Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanından yola çıkacak.

Bulgaristan

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ve Bulgaristan Kızılhaç Örgütü (BÇK) de Türkiye'ye acil yardım ve ekipler yollayacaklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı.

BÇK de yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğunu bildirdi.

BÇK, bu yardıma da takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.

Türk tarafının uygun görmesi durumunda BÇK'nin 12 kişilik bir kurtarma ekibi ve 5 eğitilmiş köpeğin Türkiye’ye yollanabileceği ifade edildi.

Hollanda

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Öğleden sonra 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor. Ayrıca henüz uçuş saati belli olmayan bir uçakta 65 kişi ve 8 kurtarma köpeği gidecek.” ifadelerine yer verildi.

Polonya

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Twitter hesabında, "Türkiye'ye yardımımızın kabulüne dair resmi onay aldık. İtfaiyeciler bugün Türkiye'ye gidecek." paylaşımında bulundu.

Kaminski, Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Romanya

Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı.

Romanya Acil Durumlar Komitesi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile istişarenin ardından, depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceklerini duyurdu.

Litvanya

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis de depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Litvanya olarak kurtarma ve yardım operasyonuna destek olmak için çadır, battaniye ve tıbbi hizmetler sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.