Ehliyete ilk kez üst yaş sınırı geliyor: Bu yaşın üstündekilere "sürücü olur" raporu verilmeyecek

Avrupa Birliği (AB), yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmak amacıyla tarihinde ilk kez ehliyette üst yaş sınırı uygulamaya hazırlanıyor.

Sözcü'nün haberine göre halihazırda yürürlükte olan yasaya göre sürücüler, 70 yaşını aştıktan sonra beş yıl arayla sağlık raporu almak zorunda. Heyet tarafından oluşturulan sağlık raporu verilmemesi halinde ise ehliyetlerin iptali gerçekleşmekte.

Türkiye'de söz konusu uygulama için başlangıç yaşı 65 olarak belirlenirken, bu yaştan itibaren yapılacak ehliyet yenilemelerinde sağlık raporu şartı aranmakta ve söz konusu ehliyetler beş yıl süreyle geçerli olmakta. 80 yaşın üzerindeki sürücüler içinse söz konusu şart iki yıla kadar indiriliyor.

75 yaş üstü trafiğe çıkmayacak

AB'de geçerli olması planlanan yeni düzenleme ile ehliyet sahiplerinin yalnızca 75 yaşına kadar otomobil kullanabilmesi planlanıyor. Bu duruma gerekçe olarak, yaşlı sürücülerin yaşadığı refleks kaybının trafik kazalarına yol açabileceği gösterilirken, söz konusu değişikliğe çok sayıda kişiden tepki gecikmedi.

Evlatlarından ayrı yaşayan ve günlük işlerini ya da sağlık sorunlarını çözmek için otomobil kullanmak zorunda kalan yaşlı sürücüler, kararın "anlamsız" olduğunu öne sürerken, AB'de geçerli olması planlanan düzenlemenin ilerleyen yıllarda Türkiye için de uygulanabilirliği sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşaret kullanımı zorunlu hale geldi

Trafikte yaşlılara yönelik farklı uygulamalara giden ülkeler arasında Japonya da yer alıyor. Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olan Japonya'da hükümet, 75 yaş ve üzerindeki kişiler tarafından kullanılan otomobillere “yaşlı sürücü” işareti anlamına gelen “Koreija” sembolünün yapıştırılmasını zorunlu tutmuştu.