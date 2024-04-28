Emekli maaşında boşanma oyunu! SGK harekete geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin veriler yer aldı. Raporda dikkat çeken detaydan biri de emekli maaşı alabilmek için eşinden boşananların sayısıydı.

Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki çocukların aldığı ölüm aylığında hile tespit ediliyor. SGK, boşandığı eşi ile yaşamaya devam eden 2 bin 418 kişinin aylıklarını kesti.

Faiziyle ödeyecekler

Ayrıca bu kişiler aldıkları maaşları, geriye dönük faiziyle ödemek zorunda kalıyor. Geçen yıl toplam 101 bin 794 işyeri denetlendi. Bin 533 işyerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Tüm tespitler sonucunda toplamda 1.2 milyar TL para cezası kesildi.