Emekli zam farkı yürürlüğe girdi mi?

Memur emeklilerine, dul ve yetimlerine yönelik önemli bir maaş güncellemesi gerçekleştirildi. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş farkı alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Bakan Işıkhan, emeklilere verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkları hakkında, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah.” dedi.

Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.