Emniyet Genel Müdürlüğü: Belediye başkanları jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin ortaya çıkan görüntüler ve ardından gündeme gelen "jammer" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, jammer kullanabilecek kurumların listesi paylaşılırken belediye başkanları ve belediyelerin bu listede olmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada şunları paylaştı:

“27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Kimler jammer kullanabilir?

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.

"Belediye başkanlarının jammer kullanması suçtur"

Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır.

"Koruma görevlilerine jammer ile ilgili verilen bir eğitim yok"

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te Levent’te bir otelde yaptığı görüşmeye ilişkin ortaya çıkan görüntülerde son operasyonda gözaltına alınan koruma Çağlar Türkmen’in güvenlik kameralarını bantladığı görülmüştü. MOBESE görüntülerinin daha önce servis edilmesinden dolayı güvenlik kameraları konusunda özel bir hassasiyet gösterildiği belirtildi.

"Bu iş rutin olarak, önlem amaçlı yapılır"

Şüpheli Çağlar Türkmen'e "12 Ekim 2024'te beyaz renkli 34 EEC 632 plakalı araçtan, üzerinde siyah ceket bulunan ve elinde çekçekli valiz olan bir kişinin otele giriş yapması"yla ilgili görüntüler de soruldu.

Türkmen, aracın İBB bünyesinde kullanıldığını, sahibinin kim olduğu konusunda emin olmadığını belirtti.

Türkmen, "Araç belediyeye ait veya kiralanmış olabilir. Aracı kimlerin kullandığını bilmiyorum. Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Genelde bu cihazın bir yere götürülmesini ekip şefleri söyler. Fakat o zaman bana kimin söylediğini bilmiyorum ve neden götürüldüğü hakkında da bir bilgim yoktur. Bu iş rutin olarak, önlem amaçlı yapılır. Bana valiz verildi. ben de götürdüm. Ayrıntısını sorgulamadım. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bilgim yoktur" beyanını verdi.

İBB: Bavullarda mobil sinyal kesici cihazlar vardı

Aynı zamanda görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun bavullarla geldiği anlar da yer aldı. İBB’den yapılan açıklamada bavulların içerisinde bombalı saldırılara karşı kullanılan mobil sinyal kesici cihazların olduğu açıklandı.

Özgür Çelik'ten "bavul" açıklaması: İçinde sinyal kesiciler var

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu bir otele giriş yaparken taşınan bavul görüntüleriyle ilgili konuştu. Bavullarda sinyal kesici olduğunu belirten Çelik, İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddialarını hatırlatarak "Tehdit alan bir isim, tabii ki bu cihazları kullanabilir" dedi.