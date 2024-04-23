En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.23 13:36:45 39.3978 41.0818 5.0 -.- 3.4 3.4 MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2024.04.23 13:21:25 40.0618 35.9927 2.5 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.23 13:04:45 36.0917 33.5288 5.0 -.- 1.8 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2024.04.23 12:59:15 40.4837 29.2133 0.0 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2024.04.23 12:57:11 39.5777 29.3065 8.3 -.- 1.7 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.04.23 12:53:14 41.1315 28.8813 0.0 -.- 1.2 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) İlksel

2024.04.23 12:27:46 40.0968 35.9967 2.5 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.23 12:25:30 38.2582 39.7742 9.3 -.- 2.5 -.- KIRALAN-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel

2024.04.23 11:46:21 38.4470 37.3498 6.8 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.23 11:21:39 36.1147 36.1115 25.4 -.- 1.3 -.- BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel

2024.04.23 10:52:51 35.7567 25.5215 8.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.23 09:37:14 35.9693 29.5668 10.4 -.- 3.9 3.9 KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2024.04.23 08:56:51 40.0708 36.0253 5.3 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.23 08:19:07 39.6570 28.4087 4.8 -.- 1.7 -.- BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2024.04.23 07:46:26 37.8748 26.8132 9.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.23 07:39:48 40.3300 27.7568 14.6 -.- 1.3 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.23 07:35:55 36.2498 36.1418 7.2 -.- 2.1 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel

2024.04.23 06:17:59 40.1212 35.9873 2.6 -.- 1.5 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.23 06:03:41 36.9438 28.9530 12.2 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.04.23 06:01:24 40.4032 28.8762 11.8 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.23 03:43:38 39.0437 26.8142 2.4 -.- 1.5 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel

2024.04.23 03:30:51 37.9533 36.6083 10.0 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.23 03:09:39 37.1305 36.5955 5.0 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.23 02:28:30 40.0463 36.0898 9.5 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.23 01:47:08 40.0227 35.9710 4.1 -.- 1.6 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.23 01:38:29 38.1773 36.8515 5.0 -.- 1.9 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.23 01:18:49 36.2255 35.9410 6.2 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.04.23 01:07:06 38.3552 37.2445 2.0 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.23 00:00:05 40.4472 28.7940 12.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

AFAD 23 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-23 13:36:45 39.37306 41.10028 6.98 ML 3.4 Karlıova (Bingöl)

2024-04-23 12:57:09 39.66333 29.50278 6.99 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)

2024-04-23 12:52:02 39.65639 29.47694 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)

2024-04-23 12:27:46 40.02528 35.96194 6.83 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)

2024-04-23 12:25:29 38.28528 39.73611 6.98 ML 2.3 Ergani (Diyarbakır)

2024-04-23 11:46:18 38.41 37.41111 4.15 ML 1.5 Darende (Malatya)

2024-04-23 11:21:39 36.27611 36.17111 7.0 ML 1.5 Antakya (Hatay)

2024-04-23 09:37:16 36.12556 29.61861 28.43 MW 3.9 Akdeniz - [08.44 km] Kaş (Antalya)

2024-04-23 08:56:51 40.05556 35.99722 7.0 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-23 08:19:08 39.73944 28.46333 8.18 ML 1.8 Kepsut (Balıkesir)

2024-04-23 07:53:02 40.15889 33.92583 7.04 ML 0.9 Sulakyurt (Kırıkkale)

2024-04-23 07:46:26 37.8875 26.79889 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [22.83 km] Seferihisar (İzmir)

2024-04-23 07:39:49 40.30972 27.72833 6.95 ML 1.3 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [01.53 km] Bandırma (Balıkesir)

2024-04-23 07:35:57 36.22556 36.17306 7.01 ML 2.2 Antakya (Hatay)

2024-04-23 06:17:59 40.08417 35.99278 6.98 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-23 06:03:42 36.92528 28.9325 8.63 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-23 06:01:24 40.41722 28.87222 7.04 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.00 km] Mudanya (Bursa)

2024-04-23 03:43:38 39.03889 26.73611 6.91 ML 1.4 Ege Denizi - [07.76 km] Dikili (İzmir)

2024-04-23 03:30:50 37.89944 36.52 6.77 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-23 03:09:41 37.20444 36.5875 7.0 ML 1.8 Bahçe (Osmaniye)

2024-04-23 02:28:31 40.06667 36.01528 7.08 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-23 01:47:10 40.04 35.88861 7.06 ML 1.1 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-23 01:38:29 38.20778 36.83472 7.22 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-04-23 01:18:49 36.22972 35.94056 8.29 ML 1.7 Samandağ (Hatay)

2024-04-23 00:00:05 40.43861 28.7775 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.42 km] Mudanya (Bursa)