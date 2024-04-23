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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Nisan tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.23 13:36:45  39.3978   41.0818        5.0      -.-  3.4  3.4   MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel

2024.04.23 13:21:25  40.0618   35.9927        2.5      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.23 13:04:45  36.0917   33.5288        5.0      -.-  1.8  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel

2024.04.23 12:59:15  40.4837   29.2133        0.0      -.-  1.1  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.04.23 12:57:11  39.5777   29.3065        8.3      -.-  1.7  -.-   SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA)                          İlksel

2024.04.23 12:53:14  41.1315   28.8813        0.0      -.-  1.2  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                             İlksel

2024.04.23 12:27:46  40.0968   35.9967        2.5      -.-  1.9  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.23 12:25:30  38.2582   39.7742        9.3      -.-  2.5  -.-   KIRALAN-ERGANI (DIYARBAKIR)                       İlksel

2024.04.23 11:46:21  38.4470   37.3498        6.8      -.-  1.4  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.04.23 11:21:39  36.1147   36.1115       25.4      -.-  1.3  -.-   BALIKLIDERE-(HATAY)                               İlksel

2024.04.23 10:52:51  35.7567   25.5215        8.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.23 09:37:14  35.9693   29.5668       10.4      -.-  3.9  3.9   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.23 08:56:51  40.0708   36.0253        5.3      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.23 08:19:07  39.6570   28.4087        4.8      -.-  1.7  -.-   BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                       İlksel

2024.04.23 07:46:26  37.8748   26.8132        9.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.23 07:39:48  40.3300   27.7568       14.6      -.-  1.3  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.04.23 07:35:55  36.2498   36.1418        7.2      -.-  2.1  -.-   EKINCI-(HATAY)                                    İlksel

2024.04.23 06:17:59  40.1212   35.9873        2.6      -.-  1.5  -.-   GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT)                           İlksel

2024.04.23 06:03:41  36.9438   28.9530       12.2      -.-  1.7  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.04.23 06:01:24  40.4032   28.8762       11.8      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.04.23 03:43:38  39.0437   26.8142        2.4      -.-  1.5  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            İlksel

2024.04.23 03:30:51  37.9533   36.6083       10.0      -.-  2.1  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.04.23 03:09:39  37.1305   36.5955        5.0      -.-  1.6  -.-   KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                 İlksel

2024.04.23 02:28:30  40.0463   36.0898        9.5      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.23 01:47:08  40.0227   35.9710        4.1      -.-  1.6  -.-   BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.23 01:38:29  38.1773   36.8515        5.0      -.-  1.9  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.23 01:18:49  36.2255   35.9410        6.2      -.-  1.6  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.04.23 01:07:06  38.3552   37.2445        2.0      -.-  1.5  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.23 00:00:05  40.4472   28.7940       12.8      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

AFAD 23 Nisan son depremler listesi

Tarih            Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer    

2024-04-23 13:36:45       39.37306              41.10028              6.98       ML         3.4          Karlıova (Bingöl)             

2024-04-23 12:57:09       39.66333              29.50278              6.99       ML         1.5          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-04-23 12:52:02       39.65639              29.47694              7.0          ML         1.5          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-04-23 12:27:46       40.02528              35.96194              6.83       ML         1.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-23 12:25:29       38.28528              39.73611              6.98       ML         2.3          Ergani (Diyarbakır)         

2024-04-23 11:46:18       38.41     37.41111              4.15       ML         1.5          Darende (Malatya)        

2024-04-23 11:21:39       36.27611              36.17111              7.0          ML         1.5          Antakya (Hatay)             

2024-04-23 09:37:16       36.12556              29.61861              28.43     MW       3.9          Akdeniz - [08.44 km] Kaş (Antalya)        

2024-04-23 08:56:51       40.05556              35.99722              7.0          ML         2.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-23 08:19:08       39.73944              28.46333              8.18       ML         1.8          Kepsut (Balıkesir)           

2024-04-23 07:53:02       40.15889              33.92583              7.04       ML         0.9          Sulakyurt (Kırıkkale)      

2024-04-23 07:46:26       37.8875                26.79889              7.0          ML         1.8          Ege Denizi - [22.83 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-04-23 07:39:49       40.30972              27.72833              6.95       ML         1.3          Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [01.53 km] Bandırma (Balıkesir)      

2024-04-23 07:35:57       36.22556              36.17306              7.01       ML         2.2          Antakya (Hatay)             

2024-04-23 06:17:59       40.08417              35.99278              6.98       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-23 06:03:42       36.92528              28.9325                8.63       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-04-23 06:01:24       40.41722              28.87222              7.04       ML         1.4          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.00 km] Mudanya (Bursa)           

2024-04-23 03:43:38       39.03889              26.73611              6.91       ML         1.4          Ege Denizi - [07.76 km] Dikili (İzmir)       

2024-04-23 03:30:50       37.89944              36.52     6.77       ML         2.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-23 03:09:41       37.20444              36.5875                7.0          ML         1.8          Bahçe (Osmaniye)         

2024-04-23 02:28:31       40.06667              36.01528              7.08       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-23 01:47:10       40.04     35.88861              7.06       ML         1.1          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-23 01:38:29       38.20778              36.83472              7.22       ML         1.8          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-04-23 01:18:49       36.22972              35.94056              8.29       ML         1.7          Samandağ (Hatay)         

2024-04-23 00:00:05       40.43861              28.7775                6.99       ML         1.4          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.42 km] Mudanya (Bursa)