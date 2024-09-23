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'Engelli çoban'ı sopayla dövmüştü! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındılar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Seçil G., kendisine içki almayan engelli çobanı sopayla dövdüğü, kız kardeşinin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olaya ilişkin Bakan Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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'Engelli çoban'ı sopayla dövmüştü! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındılar
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Andırın'da Seçil G., kendisine içki almayan engelli çobanı sopayla dövdü, kız kardeşi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir. Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M. G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez."

Öte yandan söz konusu görüntüler büyük tepki toplamıştı.

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