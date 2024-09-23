Polisi şehit etmişti: Çöp poşeti giydirildi, Hayvan Büro Amirliği aracına bindirildi!
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş edip polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Geçti, adliyeye sevk edilirken siyah çöp poşeti giydirilerek Hayvan Durum İzleme Amirliği'ne bağlı bir hayvan taşıma aracına götürüldü.
Geçti'nin götürülme anları böyle kayda geçti:
Bu uygulama, suçlular için genellikle şüphelinin kimliğini gizlemek amacıyla kullanılıyor.
Ne olmuştu?
Ümraniye Ihlamurkuyu'da dün yakalanan ancak firar eden Yunus Emre Geçti'yi tekrar yakalamak için gece yarısı operasyon yapan polislere ateş açıldı.
Arbede sırasında polisin silahını kaparak ateş açan şüpheliye polisler karşılık verdi. Çıkan çatışmada 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybetti. Yaralanan polislerden Kürşat Hakkı Sarıtepe ve şüphelinin annesi P.G.'nin tedavisi devam ediyor.
Yunus Emre Geçti'nin 32 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.