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Şehit düşen polis Şeyda Yılmaz'la ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı

İstanbul'da motosiklet hırsızını yakalamaya çalışırken yaşanan arbedede şehit düşen Şeyda Yılmaz'ın, sabah ailesini ziyaret etmek üzere 5 günlük izne çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Şehit düşen polis Şeyda Yılmaz'la ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı
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Dün gece saatlerinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı.

5 günlük izne çıkacakmış

Şeyda Yılmaz'ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas'ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas'ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

1 yıllık evli olduğu ortaya çıktı

Yapılan çalışmada Y.E.Ç. Ihlamurkuyu Mahallesinde yakalandı. Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı. Acil olarak ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

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