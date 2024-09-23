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6 yaşındaki çocuğu evlendirmişlerdi... Türkiye'nin takip ettiği davada karar çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada bugün karar açıklandı.

Haber Merkezi
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6 yaşındaki çocuğu evlendirmişlerdi... Türkiye'nin takip ettiği davada karar çıktı
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. 

Baba Gümüşel 18 yıl 9 ay, Kadir İstekli ise 36 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Olayın geçmişi

1998 doğumlu H.K.G., 2004 yılında henüz 6 yaşındayken annesinden bile büyük 29 yaşında bir adamla evlendirildi. 7 yaşında cinsel taciz görmeye başladı. 13 yaşında bir rahatsızlığı nedeniyle gittiği doktor H.K.G'nin durumunu anladı ve kolluk güçlerine ihbar etti.

Soruşturmayı yürüten savcı, yaş tespiti için doğum raporunu istemek yerine kemik yaşının hesaplanmasını istedi. H.K.G.'nin yerine 21 yaşında bir kadın muayeneye sokuldu. HKG'nin yaşı kemik raporunda 21 çıkınca savcı takipsizlik kararı verdi.

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