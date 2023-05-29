Erdoğan, Biden ile görüşecek

Dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimde Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 47,84'ünü aldı.

Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın Biden ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Seçim sonrası Erdoğan'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Biden, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.