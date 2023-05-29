İmamoğlu: Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor

Dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52,16'sını alarak göreve yeniden seçildi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, oyların yüzde 47,84'ünü aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Seçimde Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı da olan İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti: "28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın üzülmeyin, sevgili gençler sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz, yine başarabiliriz. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız."

İmamoğlu, konuşmasının devamında Fetih etkinliklerine davet etti.

Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; "Değişmeyen tek şey değişimdir." https://t.co/r0fMFhcsuM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 29, 2023

İmamoğlu, "Bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar, İstanbul kapasından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki, 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' istanbul'da benim gibi milyonlarca Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları bugün saat 20.00'de Maltepe meydanında düzenlediğimiz 570. Fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın. Yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam ve bana güvenin her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.