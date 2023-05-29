Yeni dönem için takvim nasıl işleyecek?

Canan SAKARYA

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı seçiminin de tamamlanmasının ardından bu hafta gözler Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olacak. 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçları henüz YSK tarafından açıklanmadı. YSK’nın kesin sonuçları açıklamasının ardından önce milletvekilleri yemin edecek ardından da cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri için yemin törenleri yapılacak.

YSK'nın milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etmesiyle birlikte 28'inci yasama döneminin Meclis takvimi işlemeye başlayacak. Kesin sonuçların ilanını takip eden 3'üncü gün Meclis Genel Kurulu saat 14.00’da çağrısız olarak toplanacak ve Genel Kurul ilk toplantısını gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanı olarak yöneteceği oturumda milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Yüksek Secim Kurulu’nun milletvekili kesin sonuçlarını bu hafta açıklaması bekleniyor. Bugün açıklanması durumunda yemin töreni en erken 1 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde kesin sonuçlar 1 Haziran’da açıklanacak

Mecliste, milletvekillerinin yemin törenin ardından 13’ncü Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yemin töreni gerçekleştirilecek. Seçim takvimine göre, cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları 1 Haziran'da YSK tarafından açıklanacak ve sonucu Meclis'e gönderilecek. Cumhurbaşkanı Seçim Kanununa göre, bu tarihten itibaren 3 gün içinde cumhurbaşkanı Meclis'te yemin edecek. Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarında, Cumhurbaşkanının yemininin ertesi gün yemin etmeleri gerekiyor. Bu takvime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Haziran ile 4 Haziran tarihleri arasında yemin etmesi gerekiyor. Açıklanan takvime göre kesin sonuçların YSK tarafından 1 Haziran’a açıklanması, 2 Haziran’da cumhurbaşkanının Mecliste yemin etmesi ve kabine üyelerinin aynı gün açıklaması durumunda, 3 Haziran’da da kabine üyeleri yemin ederek göreve başlayacaklar.

YSK takvimi nasıl işleyecek

YSK’nın takvimine göre 29 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının karar ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek, yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’da sona erecek ve en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ye yapılacak itiraz süresi dolacak.

1 Haziran’da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair soruya, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." cevabını verdi.