Kurbanlık alacaklara uyarı: Küpesiz ve belgesiz hayvanlardan uzak durun

Kurban Bayramı yaklaşırken Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanlık hayvan alımı ve kesimi konusunda vatandaşları uyardı. Eroğlu, sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanların seçimi için özellikle kulak küpesi ve resmî sağlık belgelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Küpesiz, belgesiz hayvan alınmamalı” dedi.

İşlemin mutlaka yetkin kişiler tarafından yapılması gerek

Eroğlu, kurbanlık hayvanların yetiştirilmesinden başlayarak satış, sevkiyat, kesim ve tüketim aşamalarına kadar her süreçte veteriner hekimlerin görev aldığını hatırlattı. Kurban ibadetinin hem dini vecibeler hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Eroğlu, bu nedenle kesim işleminin mutlaka yetkin kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Eroğlu, kesim sırasında elde edilen derilerin milli bir servet olduğuna dikkat çekerek, bu derilerin özenle çıkarılması ve bozulmadan muhafaza edilmesinin ülke ekonomisine katkı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Veteriner kontrolü önemli

Bazı hayvan hastalıklarının ancak kesim sonrası tespit edilebildiğini ifade eden Eroğlu, özellikle toplu kesim alanlarında görev yapan veteriner hekimlerin karkas kontrolü yaparak bu riskleri önlediğini belirtti. Kırsal bölgelerde yapılan bireysel kesimlerde ise herhangi bir şüpheli durumda en yakın veteriner hekime ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurulması gerektiğini söyledi.

Etin saklanması ve pişirilmesi

Kesilen etlerin sağlık açısından doğru şekilde muhafaza edilmesinin önemine dikkat çeken Eroğlu, “Hayvanın etinin bir süre dinlenmesi gerekir. Eğer et 5–7 gün içinde tüketilmeyecekse mutlaka dondurucuya konulmalı. Daha kısa sürede tüketilecekse 4 derecede buzdolabında saklanabilir” dedi.

Eroğlu, tüketim sırasında yapılan en büyük hatalardan birinin çözdürülmüş etin tekrar dondurulması olduğunu belirterek, bunun ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi. Pişirme aşamasına da değinen Eroğlu, etin çiğ kalmaması gerektiğini, iç sıcaklığının en az 70 dereceye ulaşması ve etin suyunun kahverengiye dönmesi gerektiğini ifade etti.