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Adnan Menderes Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

İzmir'deki orman yangını nedeniyle uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı, dumanların dağılmasının ardından yeniden uçuşlara açıldı.

Haber Merkezi
AA
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Adnan Menderes Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
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Alınan bilgiye göre, Gaziemir'deki orman yangını bölgesinde dumanların dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla dün saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmemiş, İzmir varışlı bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmişti.

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