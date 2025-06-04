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Avrupa Merkez Bankası temmuzda da faiz indirir mi?

UBS'in faiz stratejistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günü beklenen faiz indiriminin ardından temmuz ayında son bir faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

Haber Merkezi
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Avrupa Merkez Bankası temmuzda da faiz indirir mi?
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Haziran ve temmuz aylarında yapılacak 25 baz puanlık indirimler mevduat faizini yüzde 1,75'e çekecek.

Faiz indirimleri için açılan pencerenin bundan sonra kapanabileceği belirtiliyor. Gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde, savunma ve altyapı harcamalarını desteklemek için mali teşvikler nedeniyle enflasyon yükselirken ECB faiz oranlarını artırmayı düşünmek zorunda kalabilir.

UBS, bu teşvikin 2026 ve 2027'de ivme kazanacağını tahmin ediyor. UBS stratejistleri, “ECB, demografik geçiş sırasında yapısal sıkılığa maruz kalan bir Euro Bölgesi (Almanya) işgücü piyasasında, 2027'de artan enflasyon baskısına karşı koymak için 2026'nın sonlarında faizleri tekrar artırmak zorunda kalabilir” dedi.

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