Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı

Apple Inc. ise 3,1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı; ancak şirket, Aralık 2024'te kaydettiği yaklaşık 3,92 trilyon dolarlık rekor değeriyle hala tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan şirket unvanını elinde tutuyor.

Geçen ay Meta Platforms Inc, Broadcom Inc ve Amazon.com Inc gibi diğer büyük teknoloji şirketleri de piyasa değerlerinde önemli artışlar kaydetti. Meta'nın değeri %14 artışla 1,86 trilyon dolara, Broadcom'un değeri %13,9 artışla 1,3 trilyon dolara ve Amazon'un değeri %7 artışla 2,33 trilyon dolara yükseldi.

Öte yandan, CEO Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlığın etkilediği düşünülen Tesla'nın piyasa değeri geçen ay %8,3 düşüşle 1,02 trilyon dolara geriledi.

Wedbush Securities analisti Daniel Ives, "Hem Nvidia hem de Microsoft'un bu yaz 4 trilyon dolarlık piyasa değeri kulübüne gireceğine ve ardından önümüzdeki 18 ay içinde odağın 5 trilyon dolarlık kulübe kayacağına inanıyoruz, çünkü bu teknoloji boğa piyasası, yapay zeka devriminin öncülüğünde henüz başlarında" değerlendirmesinde bulundu.