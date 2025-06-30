Gelen de azaldı, giden de…

Geçen hafta uluslararası göç istatistikleri açıklandı. Bu veri yurt dışından Türkiye'ye ve Türkiye'den yurt dışına kalıcı olarak göç edenlerin detaylarını içeriyor. Kısa bir özet vereyim:

- 2024’te Türkiye’ye gelen Türk vatandaşlarının sayısı 103, Türkiye’den giden Türk vatandaşlarının sayısı 151 bin oldu. Nette 50 bine yakın çıkış var.

- Geçen yıl Türkiye’ye göç eden yabancıların sayısı 210 bin, Türkiye’den çıkan yabancıların sayısı 273 bin oldu. Burada da nette 63 bine yakın çıkış var.

- 2016-2024 döneminde 940 bin Türk vatandaşı Türkiye’ye geri dönüş yaparken, ülkeden kalıcı olarak çıkan vatandaşların sayısı 1 milyon 167 bin oldu.

- Aynı dönemde ülkeye 3 milyon 366 bin yabancı göç ederken, 2 milyon 232 bin yabancı da Türkiye’yi terk etti.

Gelen yabancı sayısında 2023’ün ardından 2024’te de gerileme olması dikkat çekici. Son iki yılda Türkiye’ye göç eden yabancı sayısı, verilerin açıklanmaya başladığı 2016’dan bu yana en düşük seviyede.

2023’te Türkiye’yi terk eden vatandaşların sayısı 300 bin ile rekor seviyeye yükselmişti. 2024’te 150 bine inmiş durumda.

Vatandaş ve yabancıların göç hareketlerinde, çevre ülkelerdeki ve bizdeki ekonomik ve sosyal dalgalanmalar, savaşlar, pahalılık, üçüncü ülkelerde daha iyi yaşam koşulları bulunabileceği inancı etkili.

Resmi verilerde buna yönelik bir detay göremiyor olsak da; Türkiye’ye gelen yabancıların ve Türkiye’den giden vatandaşların nitelikleri, kamuoyunda zaman zaman tartışılan bir konu.