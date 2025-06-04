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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haber Merkezi
AA
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrik
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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kurtulmuş'u tebrik etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Tatar, görüşmede, Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçilmesinin TBMM ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tatar ve Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı bayram tebriklerini de iletti.

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