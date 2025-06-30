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İzmir'deki yangın büyüyor: Bir köy daha tahliye edildi

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarla şiddetini artırdı. Yangın nedeniyle dört köy ve iki mahalle, son olarak ise Payamlı Köyü tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İzmir'deki yangın büyüyor: Bir köy daha tahliye edildi
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İzmir'in Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Yaklaşık 12 saattir devam eden yangında Seferihisar Orhanlı Mahallesinde bazı evler zarar görürken dört köy ve iki mahalle tahliye edilmişti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle gün içerisinde hava araçlarının müdahalesinin kısıtlı olduğu yangınla mücadelede, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale tamamen durduruldu.

Arazi yapısı ve yoğun duman nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi de zorlaşırken alevler şiddetini artırarak daha geniş bölgelere yayıldı.

Yangın nedeniyle Seferihisar'a bağlı Payamlı Köyü de ekiplerce tahliye edildi.

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