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Bodrum'da teknede patlama meydana geldi! Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yanaşan bir teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Bodrum'da teknede patlama meydana geldi! Yaralılar var
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada patlama meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İlçe merkezindeki özel bir marinada akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için yanaşan teknede patlama yaşandı. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası bölgede yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda 3 kişi yaralandı

Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan Mustafa Ö.'nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş. adlı yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bölgede inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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