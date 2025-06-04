Çin’in kısıtlaması, Avrupa’da otomotiv tesislerini durdurdu

Avrupa'nın otomobil tedarikçileri birliği CLEPA, Çin'in ihracata kısıtlamalar getirmesinin neden olduğu nadir toprak kıtlığı nedeniyle birçok Avrupalı otomobil tedarikçisi tesisinin ve üretim hattının kapatıldığını söyledi ve daha fazla kesinti olacağı uyarısında bulundu.

CLEPA, nisan başından bu yana otomobil tedarikçileri tarafından yapılan yüzlerce ihracat lisansı talebinin sadece dörtte birinin kabul edildiğini ve bazı taleplerin "son derece prosedürel gerekçelerle" reddedildiğini de sözlerine ekledi.

"Prosedürler eyaletten eyalete değişiyor gibi görünüyor ve bazı durumlarda IP'ye duyarlı bilgiler talep edildi" diyen CLEPA, sürecin kısa süre içinde kolaylaştırılmaması halinde, stoklar tükendikçe önümüzdeki üç ila dört hafta içinde muhtemelen daha fazla tesisin etkileneceğini de sözlerine ekledi.

Çin'in nisan ayında çok çeşitli nadir toprak elementleri ve ilgili mıknatısların ihracatını askıya alma kararı, dünya çapında otomobil üreticileri, havacılık ve uzay üreticileri, yarı iletken şirketleri ve askeri müteahhitler için merkezi tedarik zincirlerini altüst etti.