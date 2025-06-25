Türkiye otomotiv pazarında çarpıcı çelişki: Satışta zirvede, halkın erişiminde en dipte!

Türkiye otomotiv pazarı, 2025'in ilk beş ayında 394.327 araç satışıyla Almanya, İngiltere ve İtalya gibi büyük ülkelerin ardından Avrupa'nın en büyük 6. pazarı konumuna yükseldi. Bu “rekor satış” rakamları pazarın canlı olduğunu gösterse de, nüfusa oranla bakıldığında otomobile erişimin Türkiye’de halen zor ve otomobilin lüks sayıldığı gerçeği ortaya çıkıyor.

Türkiye'de 1000 kişiye düşen 4,60 yeni otomobil satışıyla, 32 ülke arasında sondan dördüncü

Türkiye adet bazında yapılan sıralamada, İspanya, Polonya gibi birçok önemli Avrupa ülkesini geride bırakarak 6. sırada yer alıyor. Bu, pazarın büyüklüğünü gösteren önemli bir veri. Ancak, bu rakamlar 86 milyonluk nüfusa oranlandığında tablo tamamen değişiyor. EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan ve Avrupa'daki 32 ülkeyi kapsayan "1000 Kişiye Düşen Yeni Otomobil Satışı" analizine göre Türkiye; 1000 kişiye düşen 4,60 yeni otomobil satışıyla, 32 ülke arasında sondan dördüncü, yani 29. sırada yer alıyor. Bu oranla Türkiye, Avrupa Birliği ortalaması olan 9,1'in yarısından bile daha düşük bir seviyede kalıyor.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerle benzer katagorilerde

Türkiye, bu sıralamada Lüksemburg (33,69), Belçika (16,78), Almanya (13,79) gibi ülkelerin çok uzağında kalırken, listenin son sıralarında yer alan Bulgaristan (2,80) ve Romanya (2,81) gibi ülkelerle benzer bir kategoride bulunuyor.

Halkın geneli için otomobil sahibi olmak hala çok zor

Ortaya çıkan bu tablo aslında Türkiye'deki otomotiv pazarının dinamiklerini özetliyor. Yüksek satış adetleri, genellikle filolar, şirketler ve nüfusun dar bir kesimi tarafından gerçekleştirilirken, halkın geneli için otomobil sahibi olmak hala çok zor.

Yüksek vergiler (ÖTV, KDV), zorlu ekonomik koşullar ve düşük alım gücü, vatandaşın yeni bir otomobile erişimini engelliyor. Bu durum, otomobilin ülkemizde hala temel bir ihtiyaç değil, önemli bir lüks tüketim ürünü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.