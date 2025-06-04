Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü 7 ayın ardından daraldı

Euro bölgesindeki ticari faaliyetler mayıs ayında, hizmet sektörünün kasım ayından bu yana ilk kez daralmasının etkisiyle neredeyse hiç büyümedi.

S&P Global tarafından derlenen HCOB Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Nisan ayındaki 50,4 seviyesinden mayıs ayında 50,2'ye gerileyerek 49,5'lik ön tahminin üzerinde gerçekleşti ancak şubat ayından bu yana en zayıf değerini aldı.

Hamburg Ticaret Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Euro bölgesi ekonomisi üst üste beşinci ay büyüdü,” dedi ve verinin genişleme eşiğinin sadece marjinal olarak üzerinde olduğu için biraz iyi niyet gerektirdiğini söyledi. "Bu gelişme, hizmet sektöründeki faaliyetlerde hafif bir düşüşten kaynaklanırken, imalat üretimi bir önceki ayda olduğu gibi aynı ılımlı büyümeyi gösterdi” dişe konuştu.

Hizmet sektörü faaliyet endeksi Nisan ayındaki 50.1 seviyesinden 49.7'ye gerileyerek marjinal bir daralmaya işaret etti ve son altı ayda ilk kez 50'nin altına indi.

Euro bölgesi genelinde yeni işler Haziran 2024'ten bu yana mütevazı bir oranda da olsa azaldı ve yeni işler endeksi geçen ay 49.1'den 49.0'a geriledi. Dış siparişler üç yıldan uzun bir süredir düşerek zor durumdaki ekonomiye hiçbir destek sağlamıyor.

Firmalar, yeni iş eksikliğini telafi etmek için birikmiş siparişlerini ılımlı ve biraz daha hızlı bir oranda tamamlamaya devam etti. Hizmet sektörü verisi 48,1'den 47,4'e geriledi.