Çin ekonomisinin büyüklüğü 19,5 trilyonu aşacak

Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, ülkenin 2025'in sonunda sona erecek olan mevcut beş yıllık politika planına ilişkin bir basın toplantısında yaptığı konuşmada, ekonominin büyüklüğünün bu yıl 140 trilyon yuanı (19,5 trilyon dolar) aşmasını beklediğini söyledi.

Zheng, yabancı teknoloji kısıtlamalarının sadece Çin'in kendine güvenini ve yenilikçi olma yeteneğini güçlendireceğini söyledi.