Almanya ekonomisi durgunluğa düştü

Almanya sadece AB’nin değil, dünyanın lokomotif ülkelerinin başında yer almakta. 2024'te 4.305 milyar Euro’luk GSYH ile Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve Japonya'nın hemen önünde yer alarak Avrupa'nın en büyük ekonomisidir. Özellikle motorlu taşıtlar ve taşıt parçaları ile kimyasal ürünlerin ihracatı, Almanya'yı bugüne kadar dünyanın üçüncü büyük ihracatçı ülkesi yapmıştır. Hizmet sektörü, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 70'lik en büyük payını oluşturmakta.

Bu olumlu tabloya rağmen yaklaşık 25 yıl önce The Economist dergisi Osmanlı Devleti’nden yola çıkarak Almanya için "Avrupa'nın hasta adamı" nitelemesini yapmıştı. Şimdilerde yine benzer yakıştırmalar yapılmakta. Ancak ve bu sefer, hastalık kronik bir durum ve uzun vadeli bir tedavi planını gerektirmekte. Yeni koalisyon hükümetin altyapı yatırımlarını ve artan savunma harcamalarını finanse etme mali planın bir başlangıcı.

Son beş yıldır, Almanya ekonomisi durgunluğuna düştü ve 2019'dan bu yana sadece yüzde 0,1 büyüdü. Bu dönemde, ABD ekonomisi yüzde 12 ve Euro Bölgesi yüzde 4 büyüdü. Üstelik önümüzdeki iki yıl boyunca durgun kalmasını ve potansiyel çıktının yılda sadece yüzde 0,4 artması beklenmekte.

Ancak Almanya'nın zorlukları artık farklı. Ekonomide iş değil işçi eksikliği var. Önümüzdeki 10 yıl içinde durum daha da kötüleşecek çünkü 20 milyon işçinin emekli olması beklenirken sadece 12,5 milyon işçinin iş gücü piyasasına girmesi bekleniyor. Yaşlı işçilerin çalışma olasılığı daha düşük ve çalışanlar daha az saat çalışacak. Yaşlanan nüfus, ülkenin bugün yaşadığı iş gücü sıkıntısını daha da kötüleştirecek ve iş gücü maliyetlerini daha da artıracak.

Aslında işgücü maliyetleri, artan enerji maliyetlerinden bile daha fazla, Alman fiyat, rekabet gücündeki düşüşün ana itici gücüdür. Yavaş verimlilik büyümesi, artan ücretlerle birleşince, Fransa ve İspanya gibi diğer büyük Avrupa ekonomileriyle karşılaştırıldığında da birim işgücü maliyetlerinde bir bozulmaya yol açtı.

2018'den beri sürekli düşüşte olan imalat sektöründe işler aslında iyi sayılır. Ancak Çin'den gelen dış talep COVID'den sonra tekrar toparlansa bile imalat ve diğer temel endüstriler bundan tam faydalanamadı ve ihracat buna göre artmadı. Rekabet gücündeki kayıp, artan ticaret parçalanması, ABD tarifeleri tehdidi ve küresel pazarlarda Çin'den gelen artan rekabetle birleşince Almanya'nın toparlanmasını daha da zorlaştırmakta.

Yüksek enerji maliyetleri de önemli. Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışı atlatmış olsa da enerji yoğun endüstrilerdeki üretim 2022'nin başından bu yana neredeyse sürekli olarak düşüyor. Enerji fiyatları, yalnızca tarihsel olarak ve ABD'ye kıyasla değil, aynı zamanda birçok komşu Avrupa ülkesine kıyasla da yüksek kalmaya devam ediyor. Bu, Almanya'yı, büyük miktarda güç tüketen veri merkezlerine dayanan yapay zekâ gibi yeni enerji yoğun endüstriler için daha az çekici hale getirdi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri, 2022 ile 2026 arasında veri merkezlerinden gelen küresel elektrik talebinin iki katına çıkabileceğini ve Almanya'nın bunu düşük maliyetle sağlamaya hazır olmadığını göstermekte.

Almanya'nın düşük büyümesinin, işgücü sıkıntısı ve enerji maliyetlerinin yanı sıra iki ek faktöre daha bağlanması mümkün. Eski teknolojiler, öncelikle, ülkenin otomotiv, makine mühendisliği ve kimya sektörlerindeki liderlik mirası, onu mevcut teknolojilere odaklanmış ve onlara bağımlı bırakmıştır. Bu geleneksel sektörlerdeki altyapı, uzmanlaşmış beceriler ve yerleşik pazarlar, Almanya ekonomisinin biyoteknoloji gibi yüksek teknoloji sektörlerine çeşitlenmesini zorlaştırmakta. Özel Ar-Ge harcamaları uluslararası standartlara göre nispeten güçlü kalsa da artık istenen büyümeyi sağlayamayan bu "orta teknoloji" sektörlerinde yoğunlaştı.

İkincisi, geleneksel Alman finans sisteminde bankacılık sektörü tarafından çok fazla sermaye tahsis ediliyor ve yenilikçi ve yüksek riskli işletmelere çok az sermaye akışı sağlanıyor. Alman şirketleri geleneksel olarak daha geniş sermaye piyasalarından ziyade banka finansmanına güvenmekte. Girişim sermayesinin hacmi 2011-13'te GSYH’nin ortalama bine 0,2'sinden 2021-23'te neredeyse bine 0,9'a çıkmış olsa da hacim özellikle büyüyen şirketlerin geç aşama finansmanı için hala yetersizdir. Avrupa'da ABD veya Asya'dakinden daha az ve daha küçük girişim sermayesi fonu vardır, bu da girişim şirketlerinin birden fazla büyük finansman turu aracılığıyla fon elde etmesini zorlaştırmakta.

Almanya'daki durgunluğa çözümler nelerdir? Ülkenin ekonomik kalkınmasını iki açıdan ele almak gerekiyor. Dışarıya bakmalı ve Avrupa pazarı entegrasyonunu yönlendirmeli ve içeriye bakmalı ve uzun vadeli, geleceğe yönelik yatırımı teşvik etmeli. Almanya, özellikle altyapı, savunma ve eğitim alanlarında geleceğe yönelik kamu yatırımlarını yıllardır ihmal etti. Büyümeyi ateşlemek için Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin, işletmelerin ölçeklenmesini sağlayan büyük bütünleşmiş pazarlara ihtiyacı var. Hiçbir Avrupa ülkesi tek başına büyük ABD pazarıyla rekabet edemez. Almanya ve Avrupa Birliği, ABD ekonomik politikasındaki değişikliklere tepki vermek yerine mevcut güçlü yönlerine odaklanmalı ve bütünleşmiş tek bir pazar olarak ekonomik olarak daha güçlü olmayı amaçlayan koordineli planları aktif olarak takip etmeli.

Tek pazarda ticarete yönelik resmi engeller bulunmamakla birlikte, birçok ticaret dışı engel varlığını sürdürmekte. Bunlar arasında mal ve hizmet satmak için gerekli izin ve lisansların alınması için karmaşık veya külfetli prosedürler veya vergi uyumunun olmaması yer almakta. Bu engeller, Alman ve diğer Avrupa şirketlerinin ölçeklenmesini ve yaklaşık 500 milyon tüketiciye sahip tek bir pazarın sunduğu potansiyel fırsatlardan yararlanmasını engellemekte.

Aynı olgu enerji için de geçerli. Ulusal elektrik sistemlerinin koordineli bir şekilde kurulması sistem maliyetlerini düşürecek ve enerji ticaretinin verimliliğini artıracaktır. Burada da yalnızca yerel ihtiyaçlara odaklanmak yerine Avrupa perspektifini benimsemek önemli. Tüm ülkeler işbirliği yapar ve koordine olursa, Avrupa enerji çözümü önemli ölçüde daha verimli ve maliyet etkin olabilir.

Dijitalleşme, savunma ve yeşil geçiş için gereken önemli yatırımları finanse etmek için Almanya, daha güçlü ve daha bütünleşmiş sermaye piyasaları oluşturmaya odaklanmalı. Almanya'nın atacağı önemli bir adım, ulusal iflas rejimlerini iyileştirme ve uyumlu hale getirme çabalarına öncülük ederek AB sınırları boyunca varlıkların değerlendirilmesini kolaylaştırmaktır. Yine Avrupa Birliği Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesini güçlendirmeli ve reform etmeli. Avrupa düzeyinde risk sermayesi finansmanını artırmak, kaynakları Avrupa Yatırım Fonu'na veya Avrupa Teknoloji Şampiyonları Girişimine yönlendirerek başarılabilir. Dahası, Alman hanelerinin sermaye piyasalarına doğrudan yatırım yapmanın avantajlarını öğrenmeleri gerekir. Tasarruf araçlarında tasarruf hesaplarından uzaklaşıp geniş çapta çeşitlendirilmiş borsa yatırımına doğru önemli bir değişiklik, yalnızca getirileri artırmakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadeli yatırımı da teşvik eder.

Almanya'nın hem işgücü katılımını iyileştirerek hem de yabancı doğumlu işçileri çekerek yerel işgücünü önemli ölçüde artırması gerektiği açık. Annelerin çalışma saatlerini artırmak için yüksek kaliteli ve güvenilir çocuk bakımı sağlamak çok önemli, çünkü artık her iki kadından biri yarı zamanlı çalışmakta. Yaşlı insanların çalışmaya devam etmeleri için teşvikleri iyileştirmek, erken emekliliği kısıtlamayı ve standart emeklilik yaşını daha uzun yaşam beklentisiyle ilişkilendirmeyi içerir. İdari göç süreçlerini hızlandırmak ve iş teklifi olanlar için işgücü piyasasına erişimi kolaylaştıran Batı Balkanlar Yönetmeliğini ek ülkelere genişletmek, daha fazla yetenekli yabancı işçi çekmeye yardımcı olabilir.

Almanya, özellikle altyapı, savunma ve eğitim alanlarında, geleceğe yönelik kamu yatırımlarını yıllardır ihmal etti. Yeni hükümet bu ihtiyaçları kabul ediyor ve Parlamento, altyapı için özel bir fon oluşturan ve GSYH'nin yüzde 1'inin üzerindeki savunma harcamalarını, Almanya'nın kamu borçlanmasına ilişkin anayasal sınırı olan "borç freni"nden muaf tutan bir mali paket geçirdi. Mali kurallardaki bu değişiklik cesurca ve gıcırdayan altyapıyı iyileştirmek için çok ihtiyaç duyulan fonlara sağlar.

Ancak, burada iki önemli sorun ihmal ediliyor. Birincisi, teklif mevcut borç freninin tasarım kusurlarını ele almıyor. Birincisi, geçiş aşamalarının eksikliği. Bir kriz yılından sonra, borç freni hemen ertesi yıl yeniden devreye giriyor ve bu da potansiyel bir ekonomik toparlanmayı engelleme riski taşıyor. Daha etkili bir yaklaşım, yapısal açığın kademeli ve düzenli bir şekilde azaltılmasına olanak tanıyacaktır. Bir diğer kusur ise, mevcut kuralların genel borç-GSYH oranını hesaba katmaması; daha geniş mali sürdürülebilirlikten bağımsız olarak aynı kısıtlamaları uygulamalı.

İkinci önemli sorun ise reformun, gelecek nesiller için uzun vadeli kazanımlar yerine mevcut seçmenler için kısa vadeli faydaları destekleyen mevcut siyasi önyargıyı ele almada başarısız olması. Özel fon yalnızca "ek" altyapı yatırımını karşılamak üzere belirlenmiş olsa da bunun pratikte nasıl gerçekleşeceği belirsiz. Dahası, savunma harcamalarını neyin oluşturduğunu yeniden tanımlamak, onu borç freninden hariç tutarak kısa vadeli mali alan yaratabilir; bu, yapısal reformdan ziyade tüketim harcamalarını teşvik etme riski taşır. Almanya uzun vadede Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) yüzde 2'lik savunma harcaması hedefine ulaşmaya kararlıysa, savunma harcamaları çekirdek bütçeden gelmeli.

Daha geniş anlamda, mevcut herhangi bir mali alan stratejik olarak kullanılmalı, daha derin yapısal zayıflıkları maskelemek yerine uzun vadeli rekabet gücünü güçlendiren geleceğe yönelik yatırımlara öncelik verilmeli. Aksi takdirde, kronik durgunluk devam eder.