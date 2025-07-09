Çin'de tüketici fiyatları 5 aydır ilk kez yükseldi

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında son beş ayın ilk artışıyla marjinal olarak yükseldi.

TÜFE yüzde 0,1 artarak mayıs ayındaki yüzde 0,1'lik düşüşü tersine çevirdi. Yılın ilk yarısında gösterge yüzde 0,1 oranında düştü.

ING'den Lynn Song, Çin'in tüketici fiyatları endeksinin ocak ayından bu yana ilk kez pozitif bölgeye döndüğünü, ancak deflasyonist baskıların devam ettiğini söyledi.

Ekonomist, yine de gıda fiyatlarının negatif bölgede kalmaya devam ettiğini ve ÜFE'deki deflasyonun iyice yerleştiğini belirtti. "Kilit faktörlerden biri ağır fiyat rekabetinin yanı sıra ücretlerin dondurulması ve kesintilerdir" diyen Song, politika yapıcıların sağlıksız fiyat rekabetine odaklandığını, ancak bunun enflasyon verilerinde görünmesinin zaman alacağını ifade etti. Ve bu uygulamaları durdurmaya yönelik agresif çabalar, işler düzelmeden önce işgücü piyasası için kısa vadeli acıya neden olabileceğini vurguladı.

Song, “Dış etkenler göz önüne alındığında, daha kademeli bir yaklaşım benimsenebileceğinden şüpheleniyoruz” dedi.