Erdoğan'dan Kürecik açıklaması: Hiçbir devletle bağı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bu platform 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl önce başlayan bir girişimdi. Bugün 2 bin üyeye ulaştı. Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu.

- Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez.

- Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın.

- Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır.

- Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Çünkü biz Allah'a ve hesap gününe inanıyoruz.

- İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor.

- Tüm imkansızlıklara rağmen Filistin kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez.

- Biz şartlara göre, esen rüzgara göre, sözünü, duruşunu, tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

- Duam şu; 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle.

- Çocuğunun doğum gününü Gazzeli sabileri öldürerek kutlayan bir zihniyetin insanlıkla, en temel insani değerlerle bağı kalmamış demektir.

- Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı.

- Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir.

- Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz.

- Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor.

- Batı'nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı.

- Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir.