Erdoğan: Türk dünyasının tek yürek olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstereceğiz

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı.

"Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov katılıyor.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Erdoğan, "Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız." dedi.

Erdoğan, "TDT olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve kısıtlamaların kaldırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "TDT olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, (Rusya-Ukrayna) "Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.